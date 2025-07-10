8 июля в Курске произошла трагедия: украинские силы нанесли удар по пляжу. Этот инцидент обернулся гибелью троих людей, в том числе пятилетнего ребёнка, а также ранениями для семи местных жителей. По оценкам медиков, состояние пяти пострадавших вызывает серьёзные опасения. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил крайнее возмущение в связи с произошедшим, назвав атаку подлым и бесчеловечным актом, совершенным в праздничный день против гражданского населения.