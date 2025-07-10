«Забытый геноцид», о котором не знал Зеленский: что такое Волынская резня

Зеленскому не рассказывали в школе об убийствахполяков на Западной Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые узнал о трагических событиях Волынской резни уже во взрослом возрасте — от президента Польши Анджея Дуды. Об этом заявил польский лидер накануне 11 июля — Дня памяти жертв кровавых событий 1943 года, которые парламент Польши официально признал геноцидом. По разным оценкам историков, жертвами этих событий стали от 36 до 100 тысяч поляков. Что такое Волынская резня и почему об этом раньше не говорили — в материале URA.RU.
Зеленский не знает, что такое Волынская резня.
Зеленский узнал о трагических событиях на Волыни только от ДудыФото: Evgeniy Maloletka/AP/TASS.
По словам Дуды, Зеленский признался ему в том, что во время обучения в школе ему не рассказывали о массовых убийствах поляков на Западной Украине. Об этом сообщил польский лидер в интервью YouTube-каналам Nowy Lad, Otwarta Konserwa и Klub Jagiellonski. В том числе украинский президент не знает о трагических событиях на Волыни, добавил Дуда.
Что произошло на Волыни.
Волынская резня — это массовое уничтожение польского гражданского населения на территории Волыни в 1943—1944 годах силами Украинской повстанческой армии (УПА) и местными украинскими националистами. Конфликт стал кульминацией давних этнических противоречий между поляками и украинцами, обострившихся во время Второй мировой войны.
Пик насилия пришелся на 11 июля 1943 года, когда отряды УПА одновременно атаковали около 150 польских сел. Убийства совершались с особой жестокостью: людей рубили топорами, сжигали заживо в церквях, топили в колодцах.
Сколько поляков стали жертвами националистов.
В Польше 11 июля проводится День памяти о жертвах Волынской резниФото: Алексей Витвицкий/РИА Новости.
Масштабы Волынской резни до сих пор остаются предметом споров между историками, однако большинство исследований сходятся в том, что жертвами украинских националистов стали десятки тысяч поляков. Польские источники, включая данные Института национальной памяти, называют цифру от 36 до 60 тысяч убитых, тогда как некоторые эксперты допускают, что общее число жертв могло достигать 100 тысяч.
По свидетельству польского историка Тадеуша Вольши, только 11 июля погибли от 10 до 11 тысяч человек. «Украинцы говорили об этом дне, — когда польские семьи шли в костел (католический храм — прим. URA.RU), что сделало их легкой добычей для украинских националистов. Акция была жестокой, жестокой, и репрессивной коснулись как взрослые, так и дети», — рассказал эксперт «Польскому радио».
Что говорят архивные документы.
Советские органы госбезопасности (НКГБ СССР) фиксировали зверства бандеровцев в своих оперативных сводках. В феврале 1943 года в докладе начальнику 2-го Управления НКГБ сообщалось о массовой резне в селе Паросля, где было убито 137 человек — в основном женщин, детей и стариков, сообщается на сайте ФСБ РФ.
Еще одно спецсообщение от 4 августа 1943 года описывало расправу во Владимире-Волынском. Там во время богослужения в костелах были убиты 11 ксендзов (католических священнослужителей — прим. URA.RU) и около двух тысяч мирных поляков.
Почему это называют геноцидом.
В 2016 году польский Сейм официально признал Волынскую резню геноцидом и постановил считать 11 июля Днем памяти жертв этих событий. Историки указывают, что массовые убийства носили планомерный характер — целью было полное «очищение» Волыни от польского населения. Украинские националисты рассматривали поляков как препятствие для создания независимого украинского государства.
При этом польские историки подчеркивают, что ответные акции польской Армии Крайовой против украинских сел не шли ни в какое сравнение по масштабам с действиями УПА. Жертвами поляков стали около 2−3 тысяч украинцев.
Споры Украины и Польши.
На Украине в 2016 году открыли памятник жертвам, уничтоженным военнослужащими польской Армии КрайовойФото: Стрингер/РИА Новости.
В течение многих лет Украина и Польша не могли договориться по вопросу массовых убийств поляков украинскими националистами и ответных действий против украинцев. В 2016 году фильм «Волынь» режиссера Войцеха Смажовского, откровенно показывающий эти события, был запрещен к показу на Украине. В том же году в селе Милошковичи Львовской области Украины открыли памятник 36 жертвам, уничтоженным военнослужащими польской Армии Крайовой.
В июле 2024 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС до урегулирования вопроса Волынской трагедии. Позже, в январе 2025 года, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Киев впервые разрешил эксгумацию жертв Волынской резни, несмотря на действовавший с 2017 года мораторий на подобные работы.