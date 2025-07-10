«Забытый геноцид», о котором не знал Зеленский: что такое Волынская резня

Президент Украины Владимир Зеленский впервые узнал о трагических событиях Волынской резни уже во взрослом возрасте — от президента Польши Анджея Дуды. Об этом заявил польский лидер накануне 11 июля — Дня памяти жертв кровавых событий 1943 года, которые парламент Польши официально признал геноцидом. По разным оценкам историков, жертвами этих событий стали от 36 до 100 тысяч поляков. Что такое Волынская резня и почему об этом раньше не говорили — в материале URA.RU.