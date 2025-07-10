«За мальчика Анатолия»: российские солдаты мстят за ребенка, который погиб, закрывая маму

Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что пятилетний мальчик Толя умер во время транспортировки в Москву. Тело ребенка было поражено ожогами на 30%. ВСУ нанесли удар по пляжу в Курске. В результате погибло три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, который участвовал в эвакуации отдыхающих после первого удара. По информации Хинштейна, в результате удара пострадали шесть человек.