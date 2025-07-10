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Силы ПВО сбили 26 украинских дронов над регионами страны

Силы российской противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны. Об этом в четверг, 10 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны. Об этом в четверг, 10 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, 11 дронов сбили над территорией Курской области, 9 беспилотников — над Брянской областью. Также три БПЛА ликвидировали над территорией Калужской области и по одному — над территориями Белгородской области, Орловской области и Московского региона.

— В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны России.

За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ в небе над акваторией Черного моря, территорией Крыма и Белгородской областью. Кроме того, российские войска ликвидировали по одному беспилотному летательному аппарату в Пензенской и Курской областях.

Также губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что над регионом был сбит украинский беспилотник. По словам Мельниченко, в результате атаки дрона никто не пострадал.

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