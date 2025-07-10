Европа решила прогнуться ради покупки российской нефти

Ранее Эстония заявила о возможности наложения вето на восемнадцатый пакет санкций Европейского Союза в отношении России, если из него будет удалено положение о снижении предельной стоимости российской нефти до 45 долларов за баррель. Также высказывалось мнение, что Евросоюз не сможет снизить потолок на российскую нефть с $60 до $45 за баррель без поддержки США.