Иномарка переехала упавшего в обморок мужчину на пешеходном переходе в Москве

На пешеходном переходе на Ленинском проспекте в Москве автомобиль марки Nissan переехал мужчину, который, предположительно, упал в обморок из-за жары. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил Mash.
По словам очевидцев, мужчина стоял у светофора и ждал зеленого сигнала, чтобы перейти дорогу.
— В моменте ему стало плохо — он упал в обморок. Водитель «ниссана» не заметил пешехода и наехал на него. От полученных травм он умер, — передает Telegram-канал.
В тот же день в Мытищах водитель автомобиля марки «Вольво» наехал на девятилетнего мальчика, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Ребенка госпитализировали, в результате удара он получил телесные повреждения.
8 июля на 12-м километре Московской кольцевой автодороги автобус Man насмерть сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. После этого на пешехода наехал автомобиль «газель». Мужчина скончался на месте.