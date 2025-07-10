В Курске 73-летний пенсионер погиб при ударе дрона ВСУ

По информации врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, удар дрона пришелся на частный дом на улице 3-й Моковской в Курске. Жилой дом частично сгорел, в соседнем хозяйстве загорелась пристройка, возгорания были оперативно ликвидированы пожарными. «К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина», — сообщил глава региона.