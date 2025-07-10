«Вонь невыносимая»: Три тысячи куриц заполонили село Якшур-Бодья в Удмуртии

Местные жители рассказали, что птиц привезли на ферму для продажи, но они разбежались, и не все смогли выжить. Теперь тушки валяются повсюду — в полях и на территории самой фермы. Люди жалуются на сильный запах разложения.
«Ситуация — кошмар. Повсюду трупы куриц. И в поле, а там мы ягоды собирали. На территории фермы тоже ужас: труп на трупе. Курицы по всей деревне уже. Вонь от трупов стоит невыносимая», — рассказала местная жительница.
В администрации Якшур-Бодьинского района пояснили, что кур доставил частный предприниматель с местной птицефабрики, но помещение для их временного содержания не соответствовало нормам. В ближайшее время птиц планируют перевести в другое место.
Ранее Life.ru рассказывал, что нашествие комаров и мошкары ожидается в Москве и области к выходным из-за возвращения жары. Но увеличение популяции комаров и других кровососущих насекомых не только в столичном регионе, но и в соседних областях: Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Липецкой и Новгородской.