Голая женщина с ножом бросила младенца на козырек подъезда в Ленобласти

Ночью 6 февраля младенец выполз на Старо-Рязанское шоссе возле подмосковной деревни Становое, и автомобилист чудом успел увидеть ребенка и не сбить его. После этого он забрал девочку в автомобиль и вызвал сотрудников экстренных служб. Мать ребенка заявила, что он должен был находиться с бабушкой, но у пенсионерки, по словам женщины, «съехала крыша».