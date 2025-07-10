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Голая женщина с ножом бросила младенца на козырек подъезда в Ленобласти

В городе Мурино Ленинградской области обнаженная женщина, вооруженная ножом, в четверг, 10 июля, вышла на общий балкон и стала ходить по нему с ребенком на руках, крича прохожим. После этого она сбросила младенца на козырек подъезда. Окружающие заметили происходящее, сняли малыша и вызвали полицию.

В городе Мурино Ленинградской области обнаженная женщина, вооруженная ножом, в четверг, 10 июля, вышла на общий балкон и стала ходить по нему с ребенком на руках, крича прохожим. После этого она сбросила младенца на козырек подъезда. Окружающие заметили происходящее, сняли малыша и вызвали полицию.

По данным журналистов, инцидент произошел на бульваре Менделеева. Очевидцы заявили, что сначала жительница угрожала ранить малыша, а потом бросила его на козырек.

— Неравнодушные муринцы вытащили ребенка с козырька, нейтрализовали женщину и вызвали сотрудников. Сейчас она задержана полицией и будет направлена на освидетельствование. Младенец не пострадал и уже находится в медучреждении под вниманием врачей, — передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ночью 6 февраля младенец выполз на Старо-Рязанское шоссе возле подмосковной деревни Становое, и автомобилист чудом успел увидеть ребенка и не сбить его. После этого он забрал девочку в автомобиль и вызвал сотрудников экстренных служб. Мать ребенка заявила, что он должен был находиться с бабушкой, но у пенсионерки, по словам женщины, «съехала крыша».

4 июня суд приговорил к шести годам тюрьмы женщину, которая продала новорожденную дочь за 200 тысяч рублей в Москве. 14 февраля уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что младенец находится в полной безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает.