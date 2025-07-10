Девушку Старовойта выгнали из дома после обысков

Дом, в котором жил Старовойт со своей девушкой, опечатан после обысков, сообщил Mash.
Девушка экс-министра транспорта Романа Старовойта, который покончил с собой в Одинцовском районе, была вынуждена покинуть их совместный дом в Подмосковье и поселиться в гостинице. Причина — опечатанная недвижимость, принадлежавшая бывшему главе Минтранса. Об этом сообщают telegram-каналы.
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«Девушка Романа Старовойта, который застрелился в Одинцовском районе, вынужденно съехала из их дома в Подмосковье в гостиницу… Вся недвижимость, в которой она жила ранее, опечатана правоохранителями», — отмечается в сообщении Mash.
Роман Старовойт, занимавший пост министра транспорта, совершил самоубийство 7 июля. Именно такую версию рассматривает следствие. Бывшего главу Минтранса должны похоронить 11 июля в Санкт-Петербурге. URA.RU в соответствующем сюжете будет освещать данное мероприятие.