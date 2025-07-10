Девушку Старовойта выгнали из дома после обысков

Девушка экс-министра транспорта Романа Старовойта, который покончил с собой в Одинцовском районе, была вынуждена покинуть их совместный дом в Подмосковье и поселиться в гостинице. Причина — опечатанная недвижимость, принадлежавшая бывшему главе Минтранса. Об этом сообщают telegram-каналы.