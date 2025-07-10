Военный эксперт назвал версии убийства полковника СБУ в Киеве

10 июля 2025 года в Киеве был застрелен полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич. Киллер в балаклаве застрелил полковника у подъезда дома. Информацию о смерти Воронича сообщил экс-депутат экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). СБУ подтвердила факт убийства офицера ведомства, но не назвала имя погибшего.
Иван Воронич курировал подразделение, ответственное за операции против России. С 2014 года Воронич принимал активное участие в деятельности, направленной против России, и «стоял у истоков» направления в СБУ, которое сейчас создает значительные трудности для страны.
Эксперт Матвийчук высказал две возможные версии произошедшего. По его мнению, убийство могло быть совершено либо самими украинцами, которые испытывают ненависть к сотрудникам ТЦК и СБУ за их преступления против народа Украины, либо это была операция российских спецслужб.
Я полагаю, что здесь могут быть две версии. Первая: за этим убийством стоят сами украинцы, которые испытывают ненависть к сотрудникам ТЦК и СБУ за совершаемые ими преступления в отношении народа Украины. Вторая: это действительно операция наших спецслужб, проведенная прямо в центре Киева, в ходе которой был уничтожен враг нашего государства, организовывавший диверсии и теракты на территории России против наших мирных граждан. То есть это сделали либо сами украинцы, либо спецслужбы РФ.
Матвийчук добавил, что с начала СВО российские спецслужбы ведут охоту на высокопоставленных украинских военных и сотрудников СБУ, осуществляя такие операции как в зоне боевых действий, так и за ее пределами, и их результаты никогда не афишируются.
Напомним, 23 июня глава СБУ Василий Малюк сообщил о якобы попытке убийства президента Украины Владимира Зеленского в прошлом году в аэропорту польского Жешува. По его словам, подозреваемым стал польский военный пенсионер, «завербованный Россией», который планировал устранить лидера Киева с помощью FPV-дрона или снайперской винтовки.