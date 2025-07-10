10 июля 2025 года в Киеве был застрелен полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич. Киллер в балаклаве застрелил полковника у подъезда дома. Информацию о смерти Воронича сообщил экс-депутат экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). СБУ подтвердила факт убийства офицера ведомства, но не назвала имя погибшего.

Иван Воронич курировал подразделение, ответственное за операции против России. С 2014 года Воронич принимал активное участие в деятельности, направленной против России, и «стоял у истоков» направления в СБУ, которое сейчас создает значительные трудности для страны.

Эксперт Матвийчук высказал две возможные версии произошедшего. По его мнению, убийство могло быть совершено либо самими украинцами, которые испытывают ненависть к сотрудникам ТЦК и СБУ за их преступления против народа Украины, либо это была операция российских спецслужб.

Я полагаю, что здесь могут быть две версии. Первая: за этим убийством стоят сами украинцы, которые испытывают ненависть к сотрудникам ТЦК и СБУ за совершаемые ими преступления в отношении народа Украины. Вторая: это действительно операция наших спецслужб, проведенная прямо в центре Киева, в ходе которой был уничтожен враг нашего государства, организовывавший диверсии и теракты на территории России против наших мирных граждан. То есть это сделали либо сами украинцы, либо спецслужбы РФ.

Матвийчук добавил, что с начала СВО российские спецслужбы ведут охоту на высокопоставленных украинских военных и сотрудников СБУ, осуществляя такие операции как в зоне боевых действий, так и за ее пределами, и их результаты никогда не афишируются.

«Дело в том, что спецоперация не ограничивается уничтожением живой силы, техники и вооружения противника в Донбассе, а также на Сумском, Харьковском и других направлениях. Вы видите, что мы ежедневно наносим удары по тылам ВСУ, громя склады с боеприпасами, предприятия военно-промышленного комплекса и штабы украинской армии. Точно так же наши спецслужбы ведут невидимую борьбу, уничтожая высокопоставленных офицеров ВСУ и сотрудников СБУ не только на фронте, но и за его пределами. Мне бы очень хотелось верить, что сегодняшняя ликвидация Воронича является операций, которую успешно реализовали наши спецслужбы», — пояснил он.