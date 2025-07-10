Энергетики Беларуси восстанавливают электроснабжение пострадавших регионов в круглосуточном режиме

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Беларуси усиленно восстанавливают электроснабжение пострадавших регионов в круглосуточном режиме. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве энергетики.
На большей части республики сегодня сохраняется сложная погодная обстановка. Сильные ливни со шквалистым ветром, достигающим 24 м/с, стали причиной новых отключений электроэнергии.
Непогода переместилась в другие регионы. По данным ведомства, на 21.00 работы над ликвидацией последствий массовых стихийных явлений проводятся в 170 населенных пунктах республики. Наибольшее количество повреждений — в Гродненской, Могилевской и Минской областях.
«Задействовано более 60 аварийно-выездных бригад, оснащенных необходимой спецтехникой. Для временного обеспечения потребителей электроэнергией работает 6 дизель-генераторных установок. Мобилизованы все силы и средства», — подчеркнули в министерстве.
Созданы оперативные штабы по ликвидации, все действия координируются Министерством энергетики и органами власти. Проводится постоянный мониторинг ситуации. «В энергосистеме делается все возможное для проведения восстановительных работ в сжатые сроки. Специалисты будут трудиться и в ночное время суток до устранения всех повреждений», — подытожили в ведомстве. -0-