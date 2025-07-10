Энергетики Беларуси восстанавливают электроснабжение пострадавших регионов в круглосуточном режиме

Созданы оперативные штабы по ликвидации, все действия координируются Министерством энергетики и органами власти. Проводится постоянный мониторинг ситуации. «В энергосистеме делается все возможное для проведения восстановительных работ в сжатые сроки. Специалисты будут трудиться и в ночное время суток до устранения всех повреждений», — подытожили в ведомстве. -0-