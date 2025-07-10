Двое сотрудников МЧС упали на мотодельтаплане в водохранилище Иркутской области

В Иркутской области произошло крушение мотодельтаплана. На борту летательного аппарата находились двое сотрудников МЧС России. Известно, что они рухнули в районе Братского водохранилища, о чём сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на собственные источники.
«Двое сотрудников ГУ МЧС России по Иркутской области упали на мотодельтаплане в Братское водохранилище. На месте найдены обломки», — говорится в публикации.
Уточняется, что уже начата поисковая операция, пропавших сотрудников МЧС ищут в районе крушения. На месте падения они обнаружены не были. Также известно, что спасатели в момент полёта находились не на службе, и таким образом проводили досуг.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2020 году в Подмосковье разбился дельтаплан, на котором летели два человека. В результате падения один из них скончался сразу, а второй — спустя время, от полученных травм.