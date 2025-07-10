Стало известно, что грозит директору МХАТ Кехману по делу о растрате

Директору МХАТ имени Горького Владимиру Кехману, задержанному по подозрению в растрате бюджетных средств, может грозить до 10 лет лишения свободы. Это следует из Уголовного Кодекса Российской Федерации, как максимальное наказание по статье о растрате, обвинения в которой были предъявлены Кехману 10 июля 2025 года.