Стало известно, что грозит директору МХАТ Кехману по делу о растрате

Директору МХАТ имени Горького Владимиру Кехману, задержанному по подозрению в растрате бюджетных средств, может грозить до 10 лет лишения свободы. Это следует из Уголовного Кодекса Российской Федерации, как максимальное наказание по статье о растрате, обвинения в которой были предъявлены Кехману 10 июля 2025 года.
Если обратиться к УК, то растрату (и присвоение) затрагивает статья 160. По ней нарушителю может грозить штраф до 120 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до 10 лет.
Отметим, что пока никаких официальных комментариев по этому делу не поступало, и степень виновности Кехмана ещё не озвучена. Нет никаких гарантий, что к нему будет применено максимально возможное наказание по ст. 160 УК РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что Кехман задолжал по кредитам огромную сумму, которая превышает 18 млрд рублей.