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Литовский экс-депутат Бартошявичюс получил семь лет тюрьмы за педофилию

Потерпевшими по делу признаны четыре человека.

Источник: pexels.com

Суд в Литве назначил семь лет тюрьмы бывшему депутату Сейма (парламента) Кристийонасу Бартошявичюсу по делу о педофилии, сообщают литовские СМИ.

Экс-депутата признали виновным в двух эпизодах сексуального насилия над ребенком, в четырех эпизодах растления подростков и четырех эпизодах нанесения легкого вреда здоровью.

По версии следствия, преступные действия он совершил в то время, когда был депутатом Сейма. Потерпевшими признаны четыре человека, которые были малолетними или несовершеннолетними на тот момент.

Ранее сообщалось, что братьям-блогерам из США Эндрю и Тристану Тейтам выдвинули в Великобритании 21 обвинение на двоих в изнасилованиях, торговле детьми, принуждению к проституции и нанесении телесных повреждений.