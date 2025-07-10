Бывшего главу РАЭК арестовали по делу о госизмене

«Гребенникову предъявлено обвинение по статье 275 УК. Это выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации сведений, составляющих гостайну, ставшую известной ему по службе, работе, или в иных случаях, предусмотренных законодательством, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России», — передает Интерфакс.