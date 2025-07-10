Бывшего главу РАЭК арестовали по делу о госизмене

Экс-директору РАЭК грозит наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения.
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. Его обвиняют в государственной измене. Об этом информирует официальный сайт суда.
«Гребенникову предъявлено обвинение по статье 275 УК. Это выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации сведений, составляющих гостайну, ставшую известной ему по службе, работе, или в иных случаях, предусмотренных законодательством, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России», — передает Интерфакс.
В суде сообщили, что рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Информация о деталях процесса не раскрывается. Летом 2025 года Гребенников был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотических средств.
Российская ассоциация электронных коммуникаций представляет собой некоммерческую структуру, объединяющую ведущие компании интернет-сектора. Объединение систематически организует различные профессиональные и специализированные события, среди которых наибольшей известностью пользуются Премия Рунета, Российский интернет-форум (РИФ), а также Russian Internet Week.