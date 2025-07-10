Тульскую область атаковали ВСУ

Украинский дрон сбили над территорией Тульской области.
Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) утром 10 июля ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа, атаковавший территорию Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
По словам главы области, дрон был уничтожен силами ПВО, благодаря чему удалось избежать жертв среди мирных жителей. «В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата поврежден припаркованный автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет», — сообщил Миляев.
Он также уточнил, что оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия для оценки последствий и устранения возможных рисков. Специалисты проводят осмотр территории, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных угроз для населения. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее, 5 июля, в Тульской области уже фиксировалась атака украинского беспилотника, который также был уничтожен силами ПВО без жертв и разрушений. Тогда губернатор Дмитрий Миляев напоминал жителям о необходимости соблюдать осторожность и не прикасаться к обломкам дронов, поскольку они могут содержать взрывчатые вещества.