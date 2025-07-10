Тульскую область атаковали ВСУ

Ранее, 5 июля, в Тульской области уже фиксировалась атака украинского беспилотника, который также был уничтожен силами ПВО без жертв и разрушений. Тогда губернатор Дмитрий Миляев напоминал жителям о необходимости соблюдать осторожность и не прикасаться к обломкам дронов, поскольку они могут содержать взрывчатые вещества.