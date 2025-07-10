Поезд задавил мужчину на северо-востоке Москвы

22 мая 11-летний подросток забрался на крышу поезда возле станции «Хлебниково» Савеловского направления Московской железной дороги, после чего несовершеннолетнего ударило током, и он скончался от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.