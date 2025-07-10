Поезд задавил мужчину на северо-востоке Москвы

У платформы Москва-3 Ярославского направления 31-летний мужчина в четверг, 10 июля, попал под поезд и скончался от полученных травм.
— инцидент произошел в 20:15 у платформы Москва-3 Ярославского направления. От полученных травм 31-летний мужчина скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются, — передает «МК».
27 апреля поезд насмерть сбил 14-летнего подростка на остановочном пункте Заря Горьковского направления Московской железной дороги. Мальчик скончался на месте от полученных травм, по факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
22 мая 11-летний подросток забрался на крышу поезда возле станции «Хлебниково» Савеловского направления Московской железной дороги, после чего несовершеннолетнего ударило током, и он скончался от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.