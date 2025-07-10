ВСУ ударили по предприятию под Курском, начался пожар

Атаки беспилотников на российские регионы продолжаются на протяжении последних недель. В конце июня системы ПВО уже отражали удары украинских дронов в Ростовской области, где также фиксировались пожары на предприятиях, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Власти призывают жителей сохранять бдительность из-за сохраняющейся угрозы со стороны ВСУ.