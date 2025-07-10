Обломки украинского БПЛА повредили автомобиль в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев выступил с заявлением, что в результате падения обломков украинского беспилотника в регионе был поврежден припаркованный автомобиль. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, атаковавший Тульскую область», — говорится в публикации.
При этом, как отметил глава региона, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, заключил Миляев.
Напомним, ранее сегодня столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника.
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