Рогов: ВСУ атаковали церковь в селе Запорожской области

ВСУ совершили массированную атаку с помощью беспилотников по селу Благовещенка в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, налету БПЛА подверглись здание администрации села и церковь. Когда на место прибыли пожарные, чтобы потушить возгорание около церкви, по ним также нанесли удар.
«Несмотря на продолжающиеся вражеские атаки, запорожские огнеборцы потушили пожар», — отметил Владимир Рогов в Telegram.
Ранее сообщалось, что ВСУ при помощи БПЛА ударили по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке. В результате падения дрона начался пожар. Его быстро потушили спасатели.
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