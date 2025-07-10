Десятилетний мальчик утонул в Западной Двине

По предварительным данным, сегодня днем компания детей отдыхала на берегу реки Западная Двина. Находясь в воде, десятилетний мальчик стал тонуть. Это увидел рыбак, который находился на другом берегу, и вызвал МЧС. Спасатели извлекли тело ребенка из воды.