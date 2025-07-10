Десятилетний мальчик утонул в Западной Двине

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе утонул десятилетний мальчик, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По предварительным данным, сегодня днем компания детей отдыхала на берегу реки Западная Двина. Находясь в воде, десятилетний мальчик стал тонуть. Это увидел рыбак, который находился на другом берегу, и вызвал МЧС. Спасатели извлекли тело ребенка из воды.
Витебский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Следственном комитете призвали ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения на берегу рек и озер, а также говорить об опасностях легкомысленного отношения к водной стихии. −0-