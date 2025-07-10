Мужчину задержали за истязание и покушение на убийство пасынка в Видном

В подмосковном городе Видном задержали подозреваемого в истязании и покушении на убийство малолетнего. Об этом в четверг, 10 июля, сообщили в ГСУ СК России по региону.
— Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК РФ по Московской области задержан житель Видного, подозреваемый в истязании и покушении на убийство ребенка, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Подозреваемого доставили в следственный отдел для допроса. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова рассказала в Telegram-канале, что сотрудники полиции, прибыв в одну из квартир дома в рабочем поселке Дрожжине, обнаружили 11-летнего мальчика со следами побоев. В квартире также была 31-летняя мать ребенка, две его сестры 2013 и 2017 годов рождения и ранее судимый 30-летний сожитель женщины, который подверг жестокому избиению пасынка. Детей передали медработникам.
Жительница Пермского края подвергала приемных детей жестокому обращению, заставляя сына есть окурки и спички — суд 26 мая назначил ей три года и один месяц условного лишения свободы.