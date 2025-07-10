Мужчину задержали за истязание и покушение на убийство пасынка в Видном

В свою очередь начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова рассказала в Telegram-канале, что сотрудники полиции, прибыв в одну из квартир дома в рабочем поселке Дрожжине, обнаружили 11-летнего мальчика со следами побоев. В квартире также была 31-летняя мать ребенка, две его сестры 2013 и 2017 годов рождения и ранее судимый 30-летний сожитель женщины, который подверг жестокому избиению пасынка. Детей передали медработникам.