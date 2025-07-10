Экс-банкиру в Кабардино-Балкарии грозит срок за хищение более 600 млн рублей

Дело квалифицировано по статье о присвоении чужого имущества организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы. В рамках следствия на имущество обвиняемых и их близких родственников наложен арест.