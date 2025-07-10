Экс-банкиру в Кабардино-Балкарии грозит срок за хищение более 600 млн рублей

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 600 миллионов рублей. Фигурантами стали бывший председатель правления коммерческого банка и руководитель двух юридических лиц в Кабардино-Балкарии.
Согласно версии следствия, в 2016—2018 годах обвиняемые организовали схему выдачи заведомо невозвратных кредитов. Через подложные документы они оформили 148 кредитных договоров на общую сумму 608 миллионов рублей, которые затем присвоили.
Дело квалифицировано по статье о присвоении чужого имущества организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы. В рамках следствия на имущество обвиняемых и их близких родственников наложен арест.
Уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об изменении территориальной подсудности.
Ранее сообщалось, что экс-главу РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене.