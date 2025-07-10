Бастрыкин заинтересовался делом о домогательствах таксиста к пассажирке в Москве

В соцсетях сообщили, что в столице приезжий водитель такси домогался пассажирки. Ей удалось выбежать из машины, но мужчина попытался силой усадить ее обратно. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело.
— Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Москве Саксину В. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится на сайте ведомства.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
9 июля сообщалось, что шесть несовершеннолетних девочек обвинили врача из лагеря в Иркутске в домогательствах. 42-летний Олег Е. пришел работать медиком в «Орленок» за пару недель до случившегося.
Позже одна из девочек пожаловалась на него вожатому. По ее словам, во время приемов врач очень часто уделял внимание ее груди.