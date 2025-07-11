В Дагестане обнаружили тело мальчика, утонувшего на сапборде

Тело шестилетнего мальчика, погибшего во время катания на сапборде, обнаружили в районе населённого пункта Новочуртах в километре от базы «Калипсо», где утонул ребёнок, информирует пресс-служба МЧС по Республике Дагестан.
Инцидент случился 27 июня в Махачкале около базы отдыха «Калипсо», находящейся на побережье Каспийского моря. Утонули женщина и её шестилетний сын. Они катались на сапборде, доска перевернулась.
Тело женщины обнаружили на следующий день.
«В ходе поисковых работ спасателями в районе села Новочуртах, в километре от базы “Калипсо”, на берегу моря было обнаружено тело мальчика 2019 года рождения, утонувшего 27 июня», — говорится в сообщении.
Все обстоятельства случившегося устанавливает СК РФ.
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