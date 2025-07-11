На Украине начался сущий кошмар после удара ВС РФ

«После ударов ВС России по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась паника. Многие хотят уволиться и сбежать с территории Украины в Румынию, так как работать под русскими обстрелами боятся, идти на фронт тоже, но жить на Украине им также страшно из-за вероятной мести от родственников тех, кого они за все эти годы незаконно отправили в ВСУ», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова собеседника агентства.