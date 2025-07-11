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Полицейский автомобиль перевернулся в подмосковном Дмитрове

Полицейская машина перевернулась в подмосковном Дмитрове. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил канал РЕН ТВ, ссылаясь на пользователей социальных сетей, опубликовав видео с места происшествия.

Полицейская машина перевернулась в подмосковном Дмитрове. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил канал РЕН ТВ, ссылаясь на пользователей социальных сетей, опубликовав видео с места происшествия.

— На кадрах — красный автомобиль врезается в машину полиции с работающей мигалкой, после чего он опрокидывается, — говорится в публикации.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В этот же день подростки за рулем «Жигули» с обрезанной крышей влетели в припаркованный Lexus на улице Николая Семенова в Тюмени. По словам представителей ГАИ, 15-летний юноша вместе с другом заметили наряд дорожно-патрульной службы на перекрестке, попытались сделать резкий маневр и развернуться, но не вписались в поворот.

Другой случай произошел в середине апреля, когда группа подростков на машине «Жигули» сломала ограждение и вылетела на территорию детской площадки в столичном районе Бибирево.