Полицейский автомобиль перевернулся в подмосковном Дмитрове

Полицейская машина перевернулась в подмосковном Дмитрове. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил канал РЕН ТВ, ссылаясь на пользователей социальных сетей, опубликовав видео с места происшествия.
— На кадрах — красный автомобиль врезается в машину полиции с работающей мигалкой, после чего он опрокидывается, — говорится в публикации.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В этот же день подростки за рулем «Жигули» с обрезанной крышей влетели в припаркованный Lexus на улице Николая Семенова в Тюмени. По словам представителей ГАИ, 15-летний юноша вместе с другом заметили наряд дорожно-патрульной службы на перекрестке, попытались сделать резкий маневр и развернуться, но не вписались в поворот.
Другой случай произошел в середине апреля, когда группа подростков на машине «Жигули» сломала ограждение и вылетела на территорию детской площадки в столичном районе Бибирево.