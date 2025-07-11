Полицейский автомобиль перевернулся в подмосковном Дмитрове

В этот же день подростки за рулем «Жигули» с обрезанной крышей влетели в припаркованный Lexus на улице Николая Семенова в Тюмени. По словам представителей ГАИ, 15-летний юноша вместе с другом заметили наряд дорожно-патрульной службы на перекрестке, попытались сделать резкий маневр и развернуться, но не вписались в поворот.