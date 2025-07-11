В Дагестане через две недели нашли тело мальчика, утонувшего на сапборде

Несчастный случай произошел 27 июня возле базы отдыха «Калипсо». Как ранее заявили в следственном управлении СК РФ по республике, во время катания на сапборде перевернулась доска, что привело к гибели женщины и её шестилетнего ребёнка. Тело матери было найдено на следующий день после инцидента.