В Дагестане через две недели нашли тело мальчика, утонувшего на сапборде

Несчастный случай произошел 27 июня возле базы отдыха «Калипсо». Как ранее заявили в следственном управлении СК РФ по республике, во время катания на сапборде перевернулась доска, что привело к гибели женщины и её шестилетнего ребёнка. Тело матери было найдено на следующий день после инцидента.
Согласно сообщению МЧС, в ходе поисковых работ тело мальчика 2019 года рождения было обнаружено в районе села Новочуртах, примерно в километре от базы «Калипсо», на берегу моря.
Ранее Life.ru писал, что в Хабаровске рыбак нашёл на берегу тело школьницы, которую искали два дня. Девочку унесло течением во время купания.