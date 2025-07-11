В Подмосковье мать избитого битой ребенка могут привлечь к ответственности

Помимо уголовного дела об истязании и покушении на убийство в отношении отчима, прокуратура рассматривает вопрос о привлечении к ответственности матери ребенка. Женщину подозревают в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В момент избиения она находилась в квартире вместе с двумя младшими детьми.