В Подмосковье мать избитого битой ребенка могут привлечь к ответственности

Прокуратура Московской области сообщила о расследовании инцидента в Видном, где сожитель матери жестоко избил 11-летнего ребенка. Видео с издевательствами попало в правоохранительные органы, после чего участковый оперативно задержал подозреваемого — ранее судимого мужчину 1994 года рождения.
Помимо уголовного дела об истязании и покушении на убийство в отношении отчима, прокуратура рассматривает вопрос о привлечении к ответственности матери ребенка. Женщину подозревают в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В момент избиения она находилась в квартире вместе с двумя младшими детьми.
Ведомство обещает принять исчерпывающие меры реагирования по результатам проверки, включая возможное лишение родительских прав.
«Будет рассмотрен вопрос о привлечении матери ребенка к установленной законом ответственности в связи с ненадлежащим исполнением ею своих родительских обязанностей», — рассказало ведомство в Telegram-канале.
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