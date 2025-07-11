Выяснилась неприятная правда о планах Трампа по Украине

Ранее значительную часть средств, выделенных США на помощь Украине, было решено направить на развитие собственной оборонной промышленности и увеличение производства боеприпасов внутри страны. В начале июля Соединенные Штаты временно прекратили поставки боеприпасов и отдельных видов зенитных ракет Украине в связи с сокращением собственных запасов. Некоторые эксперты связали решение Трампа с провалом ВСУ в Днепропетровской области. Подробнее — в материале URA.RU.