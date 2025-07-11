Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилась неприятная правда о планах Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом распорядился о поставке вооружения Украине в рамках президентских полномочий. Об этом сообщили сразу два источника, знакомые с ситуацией.

Ранее администрация Трампа отправляла военную помощь Украине, одобренную еще при Джо Байдене.

Президент США Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом распорядился о поставке вооружения Украине в рамках президентских полномочий. Об этом сообщили сразу два источника, знакомые с ситуацией.

«По словам источников, в пакет могут войти оборонительные ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности. Но решение о том, какое именно оборудование будет включено, еще не принято», — сообщает агентство Reuters.

Объем военной помощи может составить около 300 миллионов долларов (более 22 миллиардов рублей). По данным источников, поставки могут начаться в течение нескольких дней, поскольку необходимое вооружение уже размещено на складах в Европе.

Ранее значительную часть средств, выделенных США на помощь Украине, было решено направить на развитие собственной оборонной промышленности и увеличение производства боеприпасов внутри страны. В начале июля Соединенные Штаты временно прекратили поставки боеприпасов и отдельных видов зенитных ракет Украине в связи с сокращением собственных запасов. Некоторые эксперты связали решение Трампа с провалом ВСУ в Днепропетровской области. Подробнее — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше