Выяснилась неприятная правда о планах Трампа по Украине

Ранее администрация Трампа отправляла военную помощь Украине, одобренную еще при Джо Байдене.
Президент США Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом распорядился о поставке вооружения Украине в рамках президентских полномочий. Об этом сообщили сразу два источника, знакомые с ситуацией.
«По словам источников, в пакет могут войти оборонительные ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности. Но решение о том, какое именно оборудование будет включено, еще не принято», — сообщает агентство Reuters.
Объем военной помощи может составить около 300 миллионов долларов (более 22 миллиардов рублей). По данным источников, поставки могут начаться в течение нескольких дней, поскольку необходимое вооружение уже размещено на складах в Европе.
Ранее значительную часть средств, выделенных США на помощь Украине, было решено направить на развитие собственной оборонной промышленности и увеличение производства боеприпасов внутри страны. В начале июля Соединенные Штаты временно прекратили поставки боеприпасов и отдельных видов зенитных ракет Украине в связи с сокращением собственных запасов. Некоторые эксперты связали решение Трампа с провалом ВСУ в Днепропетровской области. Подробнее — в материале URA.RU.