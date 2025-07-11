В порту Сен-Тропе на Лазурном берегу загорелась суперяхта Sea Lady II

Суперъяхта Sea Lady II горит в порту французского курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу, информирует AFP.
Возгорание ликвидируют свыше 30 пожарных, задействованы четыре пожарные машины. В экстренных службах Франции предупредили, что судно, скорее всего, затонет.
В Сети появились кадры с места ЧП.
41-метровая суперъяхта Sea Lady II была построена в 1986 году, она ходит под флагом Мальты. Судно сдают в аренду за 80 тысяч евро в неделю.
Кроме восьми членов экипажа, яхта может разместить до десяти пассажиров в пяти каютах. В каждой каюте на яхте есть собственная ванная комната.
В связи с возгоранием эвакуированы другие яхты.
Ранее сообщалось, что на пляже в Геленджике загорелась яхта с туристами.