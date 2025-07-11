Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baza: Спасение женщины с ребенком от удара ВСУ в Курске попало на видео

Женщина с ребенком чуть не попали под удар украинского беспилотника в Курске. Видео их спасения опубликовал в четверг, 10 июля, Telegram-канал Baza.

Женщина с ребенком чуть не попали под удар украинского беспилотника в Курске. Видео их спасения опубликовал в четверг, 10 июля, Telegram-канал Baza.

На кадрах видна женщина с идущим за ней маленьким мальчиком. В один момент происходит взрыв, звук которого разносится по округе. От места взрыва в сторону отлетает загоревшийся объект.

Женщина успела схватить мальчика и убежать от места удара.

Жительница Курска Полина, которую пятилетний сын Анатолий закрыл собой во время атаки ВСУ на пляж в Курске, находится в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, ей трудно передвигаться. Об этом 10 июля рассказал временно исполняющий губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, правительство региона возьмет на себя организацию и расходы на похороны мальчика и еще двоих погибших.

9 июля СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что количество пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж в Курске увеличилось до 10 человек. В тот же день Хинштейн рассказал, что медики диагностировали у закрывшего собой мать мальчика тяжелые ожоги.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше