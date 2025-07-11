Baza: Спасение женщины с ребенком от удара ВСУ в Курске попало на видео

Женщина с ребенком чуть не попали под удар украинского беспилотника в Курске. Видео их спасения опубликовал в четверг, 10 июля, Telegram-канал Baza.
На кадрах видна женщина с идущим за ней маленьким мальчиком. В один момент происходит взрыв, звук которого разносится по округе. От места взрыва в сторону отлетает загоревшийся объект.
Женщина успела схватить мальчика и убежать от места удара.
Жительница Курска Полина, которую пятилетний сын Анатолий закрыл собой во время атаки ВСУ на пляж в Курске, находится в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, ей трудно передвигаться. Об этом 10 июля рассказал временно исполняющий губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, правительство региона возьмет на себя организацию и расходы на похороны мальчика и еще двоих погибших.
9 июля СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что количество пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж в Курске увеличилось до 10 человек. В тот же день Хинштейн рассказал, что медики диагностировали у закрывшего собой мать мальчика тяжелые ожоги.