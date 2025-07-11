В порту курорта Сен-Тропе полыхает 40-метровая суперъяхта

Для тушения огня были привлечены около 30 пожарных и четыре пожарные машины. Sea Lady II — 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом, построенная в 1986 году и прошедшая ремонт в 2024-м. Она сдается в аренду за 80 тысяч евро в неделю и рассчитана на десять пассажиров в пяти каютах с отдельными ванными комнатами, а также экипаж из восьми человек.