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В порту курорта Сен-Тропе полыхает 40-метровая суперъяхта

У берегов французского курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта длиной более 40 метров, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных.

У берегов французского курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта длиной более 40 метров, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных. Пожар вспыхнул после 20:15 по местному времени (21:15 мск) на яхте Sea Lady II, пришвартованной в старом порту Лазурного берега.

По словам представителя пожарной службы, все соседние суда были эвакуированы, а вокруг места происшествия установлены защитные барьеры для предотвращения загрязнения воды. Также есть вероятность, что яхта может затонуть.

Для тушения огня были привлечены около 30 пожарных и четыре пожарные машины. Sea Lady II — 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом, построенная в 1986 году и прошедшая ремонт в 2024-м. Она сдается в аренду за 80 тысяч евро в неделю и рассчитана на десять пассажиров в пяти каютах с отдельными ванными комнатами, а также экипаж из восьми человек.

Ранее яхта с туристами сгорела на российском курорте.