Мужчина потерял сознание от жары и погиб под колёсами иномарки в Москве

По словам очевидцев, мужчина стоял на пешеходном переходе, ожидая зелёного сигнала светофора. Внезапно ему стало плохо, он потерял сознание и упал. Водитель автомобиля марки «Ниссан», по всей видимости, не заметил лежащего пешехода и наехал на него. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.