Мужчина потерял сознание от жары и погиб под колёсами иномарки в Москве

По словам очевидцев, мужчина стоял на пешеходном переходе, ожидая зелёного сигнала светофора. Внезапно ему стало плохо, он потерял сознание и упал. Водитель автомобиля марки «Ниссан», по всей видимости, не заметил лежащего пешехода и наехал на него. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Ранее Life.ru писал, что 16-летняя девушка погибла из-за водителя-подростка. Погибшая каталась на автомобиле вместе со сверстниками, один из которых находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения — юноша не справился с управлением и свалился в кювет.