В Европе честно высказались о зависимости Путина от Трампа

«Дональд Трамп недавно начал новую “серию”. Теперь он вдруг захотел обойтись с Россией “жестко”, так как “[президент России] Владимир Путин его не слушает”. Но зачем Путину его слушать, когда даже [президент Украины] Владимир Зеленский, на которого Вашингтон влияет бесконечно сильнее, не слушает Трампа?» — пишут авторы материала.