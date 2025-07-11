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ВСУ атаковали Курскую область десятками беспилотников

Вооружённые формирования Украины пытаются нанести массированный удар беспилотными летательными аппаратами по Курской области. По данным телеграм-канала SHOT, система противовоздушной обороны региона сбила уже около десяти вражеских дронов в различных районах.

Источник: Life.ru

Как рассказали местные жители, звуки пролёта беспилотников и взрывы были слышны сразу в нескольких населённых пунктах. Среди них — Льгов, Рыльск, Железногорск, Обоянь, Зорино, а также Беловский район. Очевидцы также заявили о работе ПВО в городе Курчатов и в непосредственной близости от Курской атомной электростанции.

Уничтожение БПЛА над Курской областью. Видео © Telegram / SHOT.

Официальной информации от властей Курской области или Министерства обороны РФ по ситуации в регионе на данный момент нет.

Ранее Life.ru писал, что на предприятии в Курской области начался пожар из-за атаки ВСУ. Врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что пострадавших в результате удара украинских боевиков по Беловскому району нет.

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