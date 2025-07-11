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Shot: ВСУ пытаются массированно атаковать БПЛА Курскую область

ВСУ пытаются массированно атаковать дронами Курскую область. Сбито уже около 10 беспилотников в разных районах региона. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

ВСУ пытаются массированно атаковать дронами Курскую область. Сбито уже около 10 беспилотников в разных районах региона. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что звуки пролета БПЛА и взрывы были слышны в районе Рыльска, Обояни, Льгова, Железногорска, Зорино и Беловском районе. Также очевидцы сообщают о работе сил противовоздушной обороны в Курчатове и в непосредственной близости от Курской АЭС, — говорится в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

Жительница Курска Полина, которую пятилетний сын Анатолий закрыл собой во время атаки ВСУ на пляж в Курске, находится в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, ей трудно передвигаться. Об этом 10 июля рассказал временно исполняющий губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, правительство региона возьмет на себя организацию и расходы на похороны мальчика и еще двоих погибших.

9 июля СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что количество пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж в Курске увеличилось до 10 человек. В тот же день Хинштейн рассказал, что врачи диагностировали у закрывшего собой мать мальчика тяжелые ожоги.

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