На Лазурном берегу вспыхнула яхта, которую невозможно спасти

В тушении участвуют около 30 пожарных и четыре машины. Яхта шла под мальтийским флагом, была построена в 1986 году и полностью отремонтирована в 2024-м. Судно сдается в аренду за 80 тысяч евро в неделю и рассчитано на десять пассажиров и восемь членов экипажа.