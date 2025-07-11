Прохожие в Благовещенске остановили мужчину, который вел за гаражи девочку

В Благовещенске Амурской области бдительные прохожие остановили мужчину, который пытался увести девочку в безлюдное место. Об этом сообщило в четверг, 10 июля, издание «Амур.инфо».
Инцидент произошел 9 июля около гаражей на улице Шимановского. Очевидцы рассказали, что в сумерках подозрительный незнакомец пытался заманить ребенка за гаражи. Девочка привлекла внимание прохожих: они остановили мужчину и вызвали полицейских.
Возраст ребенка не уточняется. По предварительным данным, девочка учится в младших классах школы, сказано в статье.
В правоохранительных органах подтвердили факт произошедшего.
7 июля военный спецоперации рассказал, что его семилетний сын был изнасилован подростками в детском лагере «Юность» на озере Увильды в Копейске Челябинской области. По его словам, инцидент произошел в период с 9 по 11 июня.