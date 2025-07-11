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Прохожие в Благовещенске остановили мужчину, который вел за гаражи девочку

В Благовещенске Амурской области бдительные прохожие остановили мужчину, который пытался увести девочку в безлюдное место. Об этом сообщило в четверг, 10 июля, издание «Амур.инфо».

В Благовещенске Амурской области бдительные прохожие остановили мужчину, который пытался увести девочку в безлюдное место. Об этом сообщило в четверг, 10 июля, издание «Амур.инфо».

Инцидент произошел 9 июля около гаражей на улице Шимановского. Очевидцы рассказали, что в сумерках подозрительный незнакомец пытался заманить ребенка за гаражи. Девочка привлекла внимание прохожих: они остановили мужчину и вызвали полицейских.

Возраст ребенка не уточняется. По предварительным данным, девочка учится в младших классах школы, сказано в статье.

В правоохранительных органах подтвердили факт произошедшего.

7 июля военный спецоперации рассказал, что его семилетний сын был изнасилован подростками в детском лагере «Юность» на озере Увильды в Копейске Челябинской области. По его словам, инцидент произошел в период с 9 по 11 июня.