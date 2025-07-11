Житель Камчатки осужден на 7 лет за шпионаж в пользу Украины

Камчатский краевой суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в государственной измене. Как сообщили агентству ТАСС в УФСБ России по региону, мужчина после начала специальной военной операции установил конфиденциальный контакт со Службой безопасности Украины.
Фигурант создал канал связи с иностранной спецслужбой, выбрал оперативный псевдоним и получил задание по сбору информации о дислокации российских воинских частей. Реализовать преступный замысел ему помешали сотрудники контрразведки.
Суд назначил наказание в виде 7 лет колонии общего режима и штрафа в 150 тысяч рублей.
«Приговором Камчатского краевого суда жителю региона назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что экс-главу РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене.