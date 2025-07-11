На Камчатке задержали браконьеров с уловом на 1,4 млн рублей

В ходе суточного рейда на реках Паратунка, Авача и Пиначевская сотрудники Северо-Восточного ТУ Росрыболовства задержали троих местных жителей за незаконный вылов лососевых видов рыб. Нарушители использовали весельные лодки и запрещенные орудия лова без соответствующих разрешений.