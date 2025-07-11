На Камчатке задержали браконьеров с уловом на 1,4 млн рублей

В ходе суточного рейда на реках Паратунка, Авача и Пиначевская сотрудники Северо-Восточного ТУ Росрыболовства задержали троих местных жителей за незаконный вылов лососевых видов рыб. Нарушители использовали весельные лодки и запрещенные орудия лова без соответствующих разрешений.
При осмотре у задержанных изъяли 20 кг икры лососевых, 10 экземпляров нерки, 16 кет, 1 горбушу и 5 гольцов. Общий ущерб рыбным запасам превысил 1,4 млн рублей. Все изъятые плавсредства, сети и незаконно добытая рыба переданы на хранение.
В отношении браконьеров возбуждены административные дела, материалы направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании по статье о незаконной добыче водных биоресурсов.
Росрыболовство напоминает о существенно увеличенных штрафах: за одну нерку — 11 575 рублей, чавычу или кижуча — 10 635 рублей, кету — 2 009 рублей, горбушу — 961 рубль. Незаконный вылов красной икры оценивается в 27 455 рублей за килограмм.
Ранее сообщалось, что житель Камчатки осужден на 7 лет за шпионаж в пользу Украины.