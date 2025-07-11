Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский

«Аэропорт Жуковский — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Жуковский сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Аэропорт Жуковский — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.