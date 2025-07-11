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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский

В аэропорту Жуковский сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Аэропорт Жуковский — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.