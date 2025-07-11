СМИ: химические отбросы отравляют реку в посёлке Хабаровского края

Количество взвешенных веществ в воде настолько велико, что дно реки не просматривается. При этом загрязнённая вода поступает в систему водоснабжения населённого пункта. Рыбные виды, такие как хариус, таймень, кета и горбуша, подвергаются негативному воздействию загрязнения, не имея возможности покинуть место обитания. Местные жители фиксируют происходящее на мобильные устройства с целью документирования ситуации.