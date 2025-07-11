В Приморье в ДТП погиб человек

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Пассажир Lexus LS 460 погиб в ДТП с Hyundai Starex, оба водителя и еще один пассажир госпитализированы с травмами. Авария произошла возле села Духовское в Приморском крае, когда водитель Hyundai Starex совершал обгон и выехал для этого на встречную полосу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.