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Машину с тушей косули и 20 кг рыбы остановили в Челябинске

Автомобиль выявили сотрудники областного Полка ДПС на Бродокалмакском тракте. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области.

Источник: Вечерний Челябинск

Экипаж госавтоинспекторов остановил автомобиль «Лада Нива» для проверки документов. Салон машины правоохранители осмотрели, а вот в багажнике их ждал сюрприз. Там лежала выловленная рыба. При чем вес составил почти 20 килограммов. Также там обнаружилась половина туши убитого дикого животного. В ведомстве уточнили, что это, предположительно, была косуля.

Водитель машины не смог представить полицейским документы, которые бы разрешали ему ловлю рыбу или отстрел дикого животного. У него их попросту не было.

В результате 59-летнего водителя с незаконным грузом доставили в отдел полиции в Тракторозаводском районе для выяснения обстоятельств.