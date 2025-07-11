Машину с тушей косули и 20 кг рыбы остановили в Челябинске

Экипаж госавтоинспекторов остановил автомобиль «Лада Нива» для проверки документов. Салон машины правоохранители осмотрели, а вот в багажнике их ждал сюрприз. Там лежала выловленная рыба. При чем вес составил почти 20 килограммов. Также там обнаружилась половина туши убитого дикого животного. В ведомстве уточнили, что это, предположительно, была косуля.