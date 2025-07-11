На Лазурном берегу горит 41-метровая яхта Sea Lady II

А в июне на дне Средиземного моря у юго-восточного побережья Франции нашли остатки судна, которое затонуло в XVI веке при таинственных обстоятельствах. Кораблекрушение произошло рядом с населённым пунктом Раматюэль, недалеко от Сен-Тропе на Лазурном побережье.