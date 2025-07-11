На Лазурном берегу горит 41-метровая яхта Sea Lady II. Видео © Х / Gary Sturrock.
Как пишет агентство AFP, это плавсредство класса люкс, способное разместить до десяти гостей в пяти просторных каютах с индивидуальными ванными комнатами, обслуживается экипажем из восьми человек. Его недельная аренда оценивается в 80 тысяч евро.
В настоящее время специалисты выясняют причины внезапного возгорания, произошедшего в одном из самых фешенебельных уголков Лазурного берега.
А в июне на дне Средиземного моря у юго-восточного побережья Франции нашли остатки судна, которое затонуло в XVI веке при таинственных обстоятельствах. Кораблекрушение произошло рядом с населённым пунктом Раматюэль, недалеко от Сен-Тропе на Лазурном побережье.