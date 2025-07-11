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На Лазурном берегу горит 41-метровая яхта Sea Lady II

Вечером 10 июля в акватории престижного французского курорта на роскошной 41-метровой яхте Sea Lady II вспыхнул масштабный пожар. По данным местных спасателей, операция по ликвидации возгорания потребовала экстренного привлечения тридцати пожарных и четырёх единиц спецтехники, однако, по предварительным оценкам, судно может затонуть.

Источник: Life.ru

На Лазурном берегу горит 41-метровая яхта Sea Lady II. Видео © Х / Gary Sturrock.

Как пишет агентство AFP, это плавсредство класса люкс, способное разместить до десяти гостей в пяти просторных каютах с индивидуальными ванными комнатами, обслуживается экипажем из восьми человек. Его недельная аренда оценивается в 80 тысяч евро.

В настоящее время специалисты выясняют причины внезапного возгорания, произошедшего в одном из самых фешенебельных уголков Лазурного берега.

А в июне на дне Средиземного моря у юго-восточного побережья Франции нашли остатки судна, которое затонуло в XVI веке при таинственных обстоятельствах. Кораблекрушение произошло рядом с населённым пунктом Раматюэль, недалеко от Сен-Тропе на Лазурном побережье.