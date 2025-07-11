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В Приморье лобовое столкновение двух автомобилей унесло жизнь пассажира

Трагическое происшествие произошло возле села Духовское в Приморском крае.

Трагическое происшествие произошло возле села Духовское в Приморском крае. По предварительной информации, водитель Hyundai Starex при совершении обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lexus LS 460.

В результате аварии пассажир Lexus 1978 года рождения скончался на месте. Оба водителя и пассажир Hyundai с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту ДТП для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Бурятии пьяная девушка без прав спровоцировала ДТП с двумя погибшими.