Около тысячи курян до сих пор не найдены

«После оккупации Курской области нацистами к нам поступило множество обращений о пропавших родственниках и близких. Благодаря проведённой работе по возвращению людей с Украины из Сум вернулось более ста человек. Ранее в списках без вести пропавших числилось около двух тысяч человек, сейчас же судьба примерно тысячи из них остаётся неустановленной», — отметила Москалькова.