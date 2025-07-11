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Около тысячи курян до сих пор не найдены

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала, что судьба около тысячи пропавших жителей Курской области до сих пор неизвестна.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала, что судьба около тысячи пропавших жителей Курской области до сих пор неизвестна.

«После оккупации Курской области нацистами к нам поступило множество обращений о пропавших родственниках и близких. Благодаря проведённой работе по возвращению людей с Украины из Сум вернулось более ста человек. Ранее в списках без вести пропавших числилось около двух тысяч человек, сейчас же судьба примерно тысячи из них остаётся неустановленной», — отметила Москалькова.

Она также сообщила, что передала полные списки пропавших курян уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу, а также Международному Комитету Красного Креста.

«Мы продолжим работу и надеемся найти их живыми», — добавила уполномоченный.

Ранее из-за удара БПЛА по Курской области в поселке Карла Либкнехта начался пожар.

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