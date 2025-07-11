Житель Черемхово отдал аферистам 170 тысяч при покупке стройматериалов

Житель Черемхово решил купить пиломатериалы для строительства и наткнулся на заманчивое объявление в интернете. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, продавец казался надежным: он прислал договор, покупатель его подписал и через мобильный банк перевел 170 тысяч рублей на указанный счет. Казалось бы, все официально — но как только деньги ушли, продавец бесследно исчез. Телефон не отвечает, сообщения остаются без реакции.
— Полиция уже начала проверку по этому делу. К сожалению, это не единичный случай — в Иркутской области регулярно фиксируют подобные мошенничества. Люди теряют деньги при покупке самых разных товаров: от садовых беседок и велосипедов до автомобилей и запчастей, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Важно! Будьте осторожны при онлайн-покупках. Не переводите деньги незнакомым людям без дополнительных гарантий. Особенно это касается крупных сумм — лучше лично проверить товар или воспользоваться безопасными способами оплаты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские спасли сибирячку от мошенников.