Житель Черемхово отдал аферистам 170 тысяч при покупке стройматериалов

Житель Черемхово решил купить пиломатериалы для строительства и наткнулся на заманчивое объявление в интернете. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, продавец казался надежным: он прислал договор, покупатель его подписал и через мобильный банк перевел 170 тысяч рублей на указанный счет. Казалось бы, все официально — но как только деньги ушли, продавец бесследно исчез. Телефон не отвечает, сообщения остаются без реакции.